Рада призвала ЕС ввести санкции на российскую и белорусскую продукцию

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Верховная рада обратилась к европейским институциям и ВТО с требованием ввести санкции против российской и белорусской древесины, рыбы и морепродуктов из РФ, запрета на экспорт оборудования и его компонентов в эти две страны, а также недопустимости деятельности на российской территории систем Международной экологической сертификации.

За документ 268 депутатов проголосовали в ходе заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Скандальный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко устроил форменную истерику, сетуя, что ограничения недостаточно радикальные.

«Мы разрываем решения, мы обращаемся к миру, но мы не разрываем дипломатические отношения с белорусской древесиной в виде Александра Лукашенко. Это надо делать срочно, я призываю всех», – заявил Гончаренко.

Он потребовал немедленно разорвать все отношения с Белоруссией.

«Давайте выносить, принимать решения, разрывать дипотношения, навсегда отозвать посла, пока там сидит Лукашенко, добиваться исключения Беларуси из всех международных организаций и институтов. Сколько мы можем терпеть это зло? Как много мы можем притворяться, что это более или менее прилично? Страна, которая оккупирована российскими войсками. Беларусь, которая используется как плацдарм для нападения на Украину. Беларусь, которая используется для того, чтобы бомбить Украину. А мы дальше мы принимаем правильные решения в Верховной раде, но не отзываем оттуда, не разрываем дипломатические отношения и имеем теоретически посла. У нас нет посла для Индии, для Китая, для Бразилии, а для Лукашенко у нас есть. Это абсурд», – свирепствовал депутат.