Рада пробует вытащить Саакашвили из тюрьмы, приплетая к вопросу Россию

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Украинский парламент требует предпринять меры для перевода экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы за границу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в принятом Радой обращении к грузинским властям, Европарламент Совет ЕС, ПАСЕ и парламентам европейских стран.

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В пояснительной записке к документу состояние здоровья Саакашвили характеризуется как «критическое».

При этом украинский парламент умудрился привязать к этому вопросу и Россию.

«Ссылаясь на пункт 7 резолюции 2463 (2022) Парламентской Ассамблеи Совета Европы, членами которого являются Украина и Грузия, в котором Ассамблея призвала пересмотреть дела политических заключенных, выступающих против захватнической политики Российской Федерации и освободить их, включая Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины и бывшим президентом Грузии.

Грузинская сторона должна обеспечить гражданину Украины Михаилу Саакашвили надлежащую медицинскую помощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для последующего лечения», – требуют авторы постановления.

В итоге оно было принято без обсуждения голосами 311 депутатов.