Рада продолжает насаждать чуждые украинцам «европейские ценности»

03.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский парламент принял в первом чтении закон, предоставляющий детям по достижении 14 лет возможность менять своё отчество.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представил депутат от фракции «Слуга народа» Владимир Ватрас. Он признался, что данное решение принимается ради того, чтобы угодить западным «партнёрам» и внедрить на Украине так называемые европейские ценности.

«Суть законопроекта в том, что физическому лицу, вместе с изменением имени и фамилии, предоставляется возможность изменить своё отчество с четырнадцатилетнего возраста с согласия родителей или законных представителей», – пояснил депутат.

С резкой критикой законопроекта выступил парламентарий от «ОПЗЖ» Александр Качный.

«Разве в 14 лет я мог себе тогда дать отчёт, надо ли мне оставить своё отчество или по каким-то причинам его изменить? Разве может ребёнок принимать такие решения? Вы хотите дать человеку возможность в 16 лет менять имя, фамилию, отчество, а в 14 лет дать возможность менять отчество, если мать не против.

Следующим шагом будет то, что происходит в Швеции и Германии, когда ребёнок после 16 лет принимает решение, мальчик он или девочка. И вообще так мы можем прийти к тому, что вы нам навяжете все те европейские ценности, какие у них существуют. Поэтому я хочу подчеркнуть, что отец есть отец, и все мы должны уважать того человека, что подарил нам жизнь», – возмутился депутат.

В свою очередь, одиозный член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко поднял этот документ на смех.

«Я думаю, что это интересно, потому что в Верховной раде могут появиться много Кварталовичей, большая группа Бенивичей, например, Александр Бенивич. Может появиться Николай Велюрович, это тоже интересно. В правительстве появиться Откатовичи, и наконец-то они смогут прямо представляться: «Откатыч».

И самое главное – Владимир Александрович [Зеленский] может наконец-то, потому что он себя так ощущает, стать Владимиром Владимировичем, дай боже, чтобы не Владимиром Ильичом. А может Владимиром Карантиновичем?» – сказал Гончаренко.

В ходе голосования законопроект поддержали 247 парламентариев из 381 присутствующих, документ был принят в первом чтении.