Рада проголосовала за выделение более полумиллиарда из бюджета на музей голодомора

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Верховная рада Украины, несмотря на военное положение, приняла решение достроить в Киеве национальный комплекс-музей т.н. «голодомора», чтобы устраивать экскурсии иностранным делегациям.

Соответствующее решение в целом было принято на закрытом заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представил законопроект депутат «Слуги народа», председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

«Принятие этого закона позволит, наконец, полностью закончить реализацию проекта первой очереди строительства музея голодомора в полном объеме. Поэтому я прошу вас очень это поддержать, понимая, что сейчас война, понимая, что сейчас денег не хватает, но мы должны продемонстрировать, что даже, несмотря на все наши трудности и сложности, которые сейчас у нас есть, мы не забываем должным образом почтить память миллионов, погибших от рук российских оккупантов, украинцев», – аргументировал Потураев.

Поддержали закон и у Юлии Тимошенко. Иван Крулько из фракции «Батькивщина» заявил, что это долгожданное решение.

«Наше дело как парламента – предоставить необходимые средства, чтобы завершить строительство мемориала в городе Киеве – мемориала голодомора. Это очень долгое строительство, его уже, мне кажется, давно должны были бы завершить, чтобы Украина могла иметь в столице тот мемориал, куда действительно можно было бы приглашать международные делегации, особенно тех стран, которые на уровне парламентов признают голодомор геноцидом украинского народа. И это дело чрезвычайно важно, чтобы весь мир знал, что Украина от этого восточного зверя страдает не только сейчас, а страдала веками, потому что именно оттуда приходили все самые большие беды для нашего народа», – сказал тимошенковец.

«Поэтому наша задача увековечить память тех, кого уже нет, не допустить в будущем повторения таких преступлений, нам надо одержать победу в этой войне и навсегда разрезать любые связи с Москвой, которая ничего хорошего, кроме беды, Украине не принесла», – заявил Крулько.

У Порошенко также не стали скрывать радости. Степан Кубив, депутат «Европейской солидарности», отметил масштабы реализуемого проекта.

«Украина на пути к завершению первого в мире музея голодомора, современного мирового уровня музейного комплекса, к созданию которого привлечены лучшие научные, архитектурные, дизайнерские силы Украины и мира. Правда и в том, что президент Зеленский, и сегодня Верховная рада, внесли на поддержание достройки данного законопроекта. Наша главная ответственность сейчас ни в коем случае не потерять темпы созидания музея, не потерять качество самого строительства, а особенно экспозиции правды, на проектирование и монтаж которой еще нужен определенный период», – объявил Кубив.

«За» проголосовали 312 депутатов.

Представитель пропрезидентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в своём блоге уточнила масштаб издержек на данное строительство.

«Дополнительные 573,9 млн гривен на завершение строительства национального музея голодомора-геноцида. На платформе этого музея запланировано проведение основных официальных мероприятий к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов», – написала депутат.

При этом она попыталась успокоить всех возмущённых, что инициатива якобы не предусматривает увеличения расходов госбюджета (и так состоящего целиком из кредитов, подачек США и ЕС).