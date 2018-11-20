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20.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Днепропетровск, Киев, Общество, Политика, Украина
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Рада провалила декоммунизацию Днепропетровской области

Депутаты украинского парламента с третьей попытки не смогли проголосовать за переименование Днепропетровской области в «Сичеславскую» и отправили законопроект на доработку.

В результате голосования за постановление о включении в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию проголосовало 207 нардепов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коллеги, решение не принято! Мы должны внести новое постановление и проголосовать, потому что это не делает чести украинскому парламенту», – заявил огорчённый спикер Рады Андрей Парубий сквозь крики «Ганьба!» из зала.

«Мы должны немедленно решить вопрос переименования Днепропетровской области! Я надеюсь, мы найдём способ как можно скорее переименовать. Это вопрос достоинства украинского парламента!», – добавил Парубий.

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