Рада провалила декоммунизацию Днепропетровской области

20.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Депутаты украинского парламента с третьей попытки не смогли проголосовать за переименование Днепропетровской области в «Сичеславскую» и отправили законопроект на доработку.

В результате голосования за постановление о включении в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию проголосовало 207 нардепов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Коллеги, решение не принято! Мы должны внести новое постановление и проголосовать, потому что это не делает чести украинскому парламенту», – заявил огорчённый спикер Рады Андрей Парубий сквозь крики «Ганьба!» из зала.

«Мы должны немедленно решить вопрос переименования Днепропетровской области! Я надеюсь, мы найдём способ как можно скорее переименовать. Это вопрос достоинства украинского парламента!», – добавил Парубий.