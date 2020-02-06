Рада провалила голосование за отмену дерусификации

06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада провалила голосование за отмену дискриминационного закона № 0901-П «О среднем образовании», фактически ликвидирующего образование на русском языке.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопроект представила депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Наталия Королевская.

«Вы нарушили ряд норм Конституции, которые декларируют недопустимость языковой дискриминации и гарантируют миллионам русскоязычных граждан Украины свободно пользоваться и обучаться на родном языке. Большинство депутатов этого зала разговаривают в кулуарах на русском языке», – сказала политик.

Королевская подчеркнула, что государственным языком продолжает оставаться украинский, но для многих родной язык – русский, потому не стоит решать за семьи, на каком языке обучать их детей.

В свою очередь, её коллега по фракции Михаил Папиев поддержал отмену закона, который нарушает ряд статей Конституции и фактически запрещает русский язык на Украине.

«Представляю проект постановления об отмене решения Верховной рады касательно принятия без преувеличения антиконституционного закона Украины «О полном общем и среднем образовании». Помимо прочего, нужно добавить ещё и ряд статей Конституции, которые нарушает этот закон, который вводит дискриминацию украинцев в зависимости от языка, на котором они общаются в семье. Этот закон запрещает вообще украинцам обучаться на родном языке, хотя Конституция это право гарантирует», – сказал Папиев.

Депутат также отметил, что закон приводит к внутренней дискриминации, поскольку нет равенства среди языков меньшинств, а у русского языка значительно меньше прав.

«Фактически это закон по запрещению русского языка, и не надо обманывать людей другим названием», – добавил парламентарий.

В то же время депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила, что гордится реформами в сфере образования, так как, по её мнению, очень важно, чтобы у всех граждан Украины был равный доступ к изучению государственного языка для дальнейшей конкурентоспособности.

«Желательно, чтобы и депутаты Украины хорошо знали государственный язык. А для этого они должны его изучать, начиная со школы и университета», – подчеркнула Геращенко.

В ходе голосования постановление поддержали 58 парламентариев из 337 присутствующих. Документ не был принят, дискриминационный закон о среднем образовании остался.

Отметим, что ранее в анонимном Telegram-канале сообщали, что парламентарии из фракции «Слуга народа» предварительно вступили в сговор со своими коллегами из «Оппозиционной платформы – За Жизнь».

«Судя по всему, в Раде произошел обмен: «Слуги» готовы отказаться от закона о полном среднем образовании в обмен на голоса «ОПЗЖ» для принятия закона о рынке земли. Циничный размен», – утверждал источник.

Однако голосование показало, что «размен» не удался.