Рада провалила голосование за предоставление Украине статуса главного союзника США вне НАТО

08.09.2021 18:49 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент провалил голосование за постановление об обращении к Конгрессу США относительно предоставления Киеву двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA).

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Документ представил скандальный депутат Алексей Гончаренко, который и является его автором.

«Речь о том, что сегодня на Украине главный вызов – это безопасность. Нашим стратегическим ответом является членство в НАТО. Мы к этому идём, это принципиально. Но также очевидно и то, что завтра или даже через год мы не станем членами НАТО. Это тоже очевидно. Потому в краткосрочной перспективе мы должны перейти от статуса стратегического партнёра США – к статусу союзника США. Потому что любому дипломату очевидно – этот статус высший, и даёт он намного больше. Например, даёт возможность размещать на территории страны-союзника США американский военный контингент. Если бы сейчас американские морпехи были в Мариуполе, а американский эсминец – в Одессе, полез бы к нам Путин?» – рассуждал он.

В свою очередь, глава профильного комитета Александр Мережко подчеркнул, что статус союзника США вне НАТО позволит Украине принимать участие в общих оборонительных инициативах, проводить исследования в военной сфере и космической отрасли, и получать помощь в виде вооружения.

«В то же время предоставление статуса основного союзника вне НАТО не предусматривает гарантий безопасности в случае вооруженного нападения на партнёров», – отметил депутат.

Мережко добавил, что, кроме всего прочего, такой статус в будущем может помешать вступлению Украины в НАТО. В связи с этим комитет решил не поддерживать проект обращения.

С жесткой критикой постановления также выступил депутат от «Голоса» Сергей Рахманин.

«Никто воевать за нас не будет. Будем мы в НАТО, или получим статус MNNA – мы должны сами о себе заботиться. И главное – никто нам этого статуса не предоставит. Американцы абсолютно чётко дали нам это понять. Зачем его пихать, если оно не лезет?» – отметил парламентарий.

По мнению члена президентской фракции «Слуга народа» Максима Бужанского, после бегства США из Афганистана статус союзника Америки стоит немного.

«После того, что мы увидели в Афганистане, статус основного союзника США несколько девальвирован. Кто-то скажет, что мы не Афганистан, а у Израиля получается лучше – ну тогда нам надо сначала стать Израилем, а потом получать и результат как у Израиля», – добавил депутат.

После чего в ходе голосования проект постановления поддержали 24 парламентария из 214 присутствующих. Большинство депутатов (163 человека) воздержались от голосования. Документ не приняли.