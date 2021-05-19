Рада провалила создание ВСК по делу «вагнеровцев» – «монобольшинство» отмазало Ермака

19.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Верховная рада создала «комиссию по расследованию возможных фактов сотрудничества с Россией представителей нынешней и прежней властей страны в ущерб государственному суверенитету и территориальной целостности».

За постановление проголосовали 252 депутата, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако перед этим Рада полностью провалила инициативу по созданию Временной следственной комиссии по вопросам расследования срыва «спецоперации» с «вагнеровцами», которую представил лидер «Евросолидарности», экс-президент Пётр Порошенко.

«Больше года монобольшинство препятствует созданию этого ВСК, де-факто становясь на сторону врага. Они будут сейчас просовывать свою комиссию, –пожаловался Порошенко. – Мы должны объединиться и защитить выбор народа, мы должны защищать не крота в высшем политическом руководстве, которое сначала опровергало сам факт операции, и я как пятый президент был вынужден раскрыть информацию, что именно я санкционировал сотрудничество с международными партнёрами, эту операцию назвали блестящей операцией украинских спецслужб».

«Не бойтесь, чтобы кто-то от власти пострадал, бойтесь, что пострадает Украина. Поддержите наши спецслужбы, поддержите то, что преступники должны быть наказаны, в том числе, Гаагским судом включительно с Путиным, слава Украине!» – призывал экс-президент.

Оппонировал Порошенко депутат Рады Максим Бужанский.

«Ещё полтора года назад Верховная рада не смогла создать ВСК по поводу гибели людей в Одессе. А сейчас мы наблюдаем попытки двух политических сил использовать их предположения о том, что могло произойти, ради политических спекуляций на вопросе национальной безопасности страны. Призываю не поддерживать это постановление, не слушать, что вам говорят – там уже заранее вынесен приговор. Мы в такие игры с нацбезопасностью не играем», – сказал Бужанский

В ходе голосования за постановление набралось всего 97 голосов – две трети «слуг народа» нажали кнопку воздержаться, после чего депутаты начали рассматривать документ, предложенный монобольшинством.

«У нас изначально была дискуссия и с инцидентом с вагнеровцами, с бесконечными плёнками Медведчука в расследованиях пана Бигуса и с предыдущими плёнками – у всех этих моментов есть признаки госизмены. Учитывая, что у нас дефицит депутатов, которые могут одновременно находиться в одной ВСК, мы решили создать более крупную ВСК, которая может рассматривать все эти эпизоды», – объяснял глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Следом выступил одиозный депутат «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

«Только что было провалено создание ВСК по вагнеровцам, потому что власть боится, потому что в этом расследовании она понимает, что выйдет сама на себя, и потому сейчас нам подсовывают обманку. Якобы давайте создадим комиссию по расследованиям возможных противоправных действий представителей госвласти и других лиц, которые способствовали … Друзья, это со времён Хмельницкого мы будем рассматривать?» – истерил разъярённый Гончаренко.

Тем не менее, постановление поддержали 214 «слуг народа», «Евросолидарность» и «Голос» практически единогласно проголосовали против, что, впрочем, никак не повлияло на результат.