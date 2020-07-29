29.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Происшествия, Украина
Просмотров:

Рада проваливается в преисподнюю


Противники президента Украины Владимира Зеленского увидели для него плохие знаки в потрескавшемся асфальте у здания парламента в Киеве.

Об этом в своем блоге заявил политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Березовец опубликовал соответствующие фото, посчитав это знаком.

«Я устал обращать вообще внимание на знаки. Но мимо этого пройти нельзя. Это как когда перед Януковичем закрылись двери во время инаугурации и развалился памятник основателям Киева. Так вот. Верховная Рада 9 созыва проваливается в преисподнюю. В прямом смысле. И это не шутки», – написал Березовец.


При этом он умолчал, что во время инаугурации Порошенко упал в обморок и выронил оружие солдат из почетного караула.

Причем такого рода случаи повторялись с солдатами в присутствии Порошенко неоднократно

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть