Рада проваливается в преисподнюю

29.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Противники президента Украины Владимира Зеленского увидели для него плохие знаки в потрескавшемся асфальте у здания парламента в Киеве.

Об этом в своем блоге заявил политтехнолог Тарас Березовец, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Березовец опубликовал соответствующие фото, посчитав это знаком.

«Я устал обращать вообще внимание на знаки. Но мимо этого пройти нельзя. Это как когда перед Януковичем закрылись двери во время инаугурации и развалился памятник основателям Киева. Так вот. Верховная Рада 9 созыва проваливается в преисподнюю. В прямом смысле. И это не шутки», – написал Березовец.

При этом он умолчал, что во время инаугурации Порошенко упал в обморок и выронил оружие солдат из почетного караула.

Причем такого рода случаи повторялись с солдатами в присутствии Порошенко неоднократно