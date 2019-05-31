Рада провоцирует Зеленского на введение военного положения

31.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Саботаж работы Верховной рады и Кабинета министров Украины может привести к введению военного положения в стране.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил украинский политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, уходящий состав парламента и правительства, который отказывается выполнять инициативы президента Владимира Зеленского, подталкивает главу государства к этому решению.

«Рада пытается показать Зеленскому, что «не по Сеньке шапка», условно говоря. И Зеленский начал свою деятельность с конфронтации с Радой. Он попытался показать, кто в доме хозяин. Рада решила показать, что, поскольку у него нет сегодня большинства, он не может диктовать свои условия. И всячески демонстрирует, что в той сфере, где компетенция президента ограничена, его будут и дальше ограничивать, ему будут ставить подножки.

Поэтому даже такие технические вопросы, как увольнение тех людей, которые не могут исполнять свои обязанности, поскольку они были членами старой команды, или как увольнение того же Гройсмана, показывает, что даже на такие технические вопросы Зеленский не может повлиять…

Рада может все, что угодно на сегодняшний день, она может предпринимать любые действия. Рада не оставляет Зеленскому другого выхода, кроме как провоцировать ситуацию, доводить до введения военного положения. Тогда президент может брать все в свои руки, правда, придется отсрочить проведение выборов. Зеленского толкают на крайние действия и, возможно даже, неконституционные действия», – заявил Бондаренко.