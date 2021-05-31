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31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Украина
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Рада рассмотрит проект о признании режима Лукашенко террористическим

Новости УкраиныУкраинский парламент рассмотрит проект постановления о признании режима президента Белоруссии Александра Лукашенко представляющим угрозу...

Украинский парламент рассмотрит проект постановления о признании режима президента Белоруссии Александра Лукашенко представляющим угрозу международной безопасности.

Об этом в ходе согласительного совета заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вместе с нашими европейскими и международными партнёрами внимательно следим за событиями в Белоруссии. Хочу присоединиться к зарегистрированному постановлению в Верховной раде №5560 «Об обращении к международным организациям и к властям и парламентам мировых государств о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности.
Украинский парламент предъявляет условия к Республике Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Романа Протасевича и других политических узников.

Также Верховная рада призывает усилить давление на Белоруссию, в том числе путём использования ограничительных мер, то есть санкций против деятелей режима Лукашенко.
Безусловно, это постановление должно быть рассмотрено, как можно быстрее, я надеюсь, что оно будет рассмотрено ВР во вторник. И надеюсь, что наберёт конституционное большинство голосов», – объявила Кондратюк.

При этом она подчеркнула, что призывая Европу и весь мир применить санкции против режима Лукашенко, Украина должна сама показывать пример такой солидарности.


«Поэтому стоит нам обратиться к президенту и к СНБО с просьбой определить перечень и немедленно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, а также чиновников, непосредственно причастных к актам государственного терроризма, которые систематически нарушают права человека – преследование и аресты журналистов и политических оппонентов», – сказала зампред спикера Рады.

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