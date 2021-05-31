Рада рассмотрит проект о признании режима Лукашенко террористическим

31.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент рассмотрит проект постановления о признании режима президента Белоруссии Александра Лукашенко представляющим угрозу международной безопасности.

Об этом в ходе согласительного совета заявила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы вместе с нашими европейскими и международными партнёрами внимательно следим за событиями в Белоруссии. Хочу присоединиться к зарегистрированному постановлению в Верховной раде №5560 «Об обращении к международным организациям и к властям и парламентам мировых государств о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь представляющим угрозу международной безопасности.

Украинский парламент предъявляет условия к Республике Беларусь о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Романа Протасевича и других политических узников.

Также Верховная рада призывает усилить давление на Белоруссию, в том числе путём использования ограничительных мер, то есть санкций против деятелей режима Лукашенко.

Безусловно, это постановление должно быть рассмотрено, как можно быстрее, я надеюсь, что оно будет рассмотрено ВР во вторник. И надеюсь, что наберёт конституционное большинство голосов», – объявила Кондратюк.

При этом она подчеркнула, что призывая Европу и весь мир применить санкции против режима Лукашенко, Украина должна сама показывать пример такой солидарности.

«Поэтому стоит нам обратиться к президенту и к СНБО с просьбой определить перечень и немедленно применить санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, а также чиновников, непосредственно причастных к актам государственного терроризма, которые систематически нарушают права человека – преследование и аресты журналистов и политических оппонентов», – сказала зампред спикера Рады.