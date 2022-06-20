Рада ратифицировала Стамбульскую ЛГБТ-конвенцию, подписанную Януковичем

Новости Украины

Верховная рада сегодня приняла проект Закона о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями. Конвенция, помимо прочего, подразумевает абсолютную «гендерную свободу» со всеми «европейскими» вытекающими.

За – проголосовали 259 депутатов, среди которых 15 бывших членов запрещённой ОПЗЖ, ранее ратовавшей за традиционные ценности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Считается, что скоропостижное принятие данного решения напрямую связано с грядущим саммитом ЕС, где будет рассматриваться вопрос предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

С резкой критикой выступила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая в течение заседания по максимуму использовала данный инфоповод для самопиара.

«Конвенция называется очень красиво: О предотвращении насилия в отношении женщин. В то же время хочу сказать, что эта конвенция не совсем об этом. Да, там есть против насилия, это правда. Но самое главное, что там вводится понятие гендера. И я хочу, чтобы вы не думали, что это просто нормальное равенство между мужчинами и женщинами. Это не об этом, и не о насилии. Это совсем о другом», – сказала Тимошенко.

Она зачитала коллегам определение понятия «гендер» из Википедии.

«Гендерные различия – кто ты, мужчина или женщина, – не заложенные природой, а формируются в процессе гендерной социализации: под влиянием семейного воспитания, обучения в школе, взаимодействия с другими детьми». После принятия этой конвенции начнется очень долгий путь принятия соответствующего законодательства, которое будет говорить о том, что пол детей не тот, что с рождения, а тот, как их воспитала школа, семья, социум и так далее. И на самом деле они могут в 12 лет только определиться, кто они: она, он или оно. Я хочу вам сказать, что если у нас свободная страна, люди, которые занимаются так, как они хотят, сексуальной жизнью, – пожалуйста, в нашей стране никто не запрещает это делать. Но то, что касается воспитания детей от рождения, мы не можем дать с вами таким образом разрушать психику наших детей, которые после перейдут уже в психические заболевания», – предупреждала Тимошенко.

Она возмутилась, что вопрос этот провокационный, поскольку вносит раскол, чего нельзя допустить во время войны.

В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подчеркнула, что законопроект предусматривающий ратификацию этой конвенции, поддержан самим президентом Украины Владимиром Зеленским и разработан правительством во взаимодействии с МИД. Кроме того, по её словам, законопроектом предусмотрены определённые нюансы.

«Конечно, конвенция вызывала много дискуссий и по вопросам, которые цитировала только что председатель фракции «Батькивщина», но мы решили, что это решение должно быть принято. Поэтому законопроект представлен на рассмотрение парламента, с тем, чтобы, в первую очередь, обеспечить права и свободы наших граждан внутри страны и за рубежом. С тем, чтобы минимизировать риски различного толкования Конвенции, к Конвенции предлагается заявление и оговорка, которая предусматривает следующее: Украина признает, не рассматривает ни одно из положений Конвенции как обязывающее ее к изменению Конституции Украины, Семейного кодекса Украины, других законов Украины относительно институтов брака, семьи…» – говорила Стефанишина.

Также в защиту конвенции выступил председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Он напомнил коллегам, что на носу принятие решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

«Ратификация Конвенции будет способствовать повышению политического имиджа Украины на международной арене как страны, последовательно придерживающейся взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека и основополагающих свобод. Ратификация конвенции приобретает особую актуальность накануне принятия Европейским Союзом окончательного решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в эту организацию, что полностью соответствует закрепленному в нашей Конституции курсу на получение членства в ЕС», – вещал он.

Однако Юлия Тимошенко не сдавалась. Она сообщила, что накануне на встрече лидеров фракций с премьер-министром и с той же Стефанишиной было четко определено, что Стамбульская конвенция не входит в тот пакет требований, которые дает Европейский Союз для того, чтобы дать Украине кандидатство.

«Это очень важно, я прошу, обратите на это внимание. Когда вас будут шантажировать тем, что нас не примут в Европейский Союз из-за этого, это неправда. И второй аргумент, который является важным. Далеко не все страны ратифицировали эту конвенцию. Например, из четырех наших соседей по границам не ратифицировала это Словакия и не ратифицировала, по-моему, Венгрия. Кроме того, Польша, которая является нашим соседом, сейчас проводит процесс денонсации ратифицированной Стамбульской конвенции. Из тех стран, которые нас очень поддерживают в этой войне: Латвия, Литва, Великобритания, Чехия – никто не ратифицировал эту конвенцию. И это не помешало им стать членами Европейского Союза. Поэтому, пусть вами не манипулируют», – призывала лидер Батькивщины.

В свою очередь, одиозная депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко горячо поприветствовала инициативу и напомнила, что главная цель Украины – как можно дальше оттолкнуться от России, а потому, все методы хороши.

«Нашей религией должна стать евроатлантическая интеграция, а это принципы. Чем отличается ЕС от орды? В первую очередь достоинством, уважением к женщине, уважение к оппозиции, уважением к оппоненту, свободой слова, защитой прав человека, вообще – уважением к стране и к человеку. Вы знаете, «бьёт – значит, любит» – это нарратив Русского мира. Нет такого дня, когда наша команда не говорит с руководством государства о том, что евроатлантическая интеграция – это принципы. Надо денацифицировать в себе этот Русский мир в головах. Принципы ЕС и НАТО должны быть у вас в головах. Ни одним законом, если у вас в головах этого нет, вы не измените ваше отношение к тому, какой должна быть Украина. Она действительно должна быть европейской, она действительно должна быть евроатлантической, но для этого надо не на словах и не только голосованием за зеленую кнопочку, а ежедневными действиями отстаивать свободу слова, демократию, уважение к украинской армии, уважение к оппозиции, уважение к женщине, уважение к ребенку», – разглагольствовала Геращенко.

Далее в защиту конвенции выступила «Слуга народа» Марина Бардина.

«Если мы говорим о странах, которые ратифицировали Стамбульскую конвенцию – а это 35 стран – это Молдова и Грузия, которые так же, как и Украина, хотят быть членами ЕС, и Молдова сделала это полгода назад. Это Великобритания, которая также в процессе подготовки ратификации, и мы от британских коллег неоднократно получали эту информацию. Поэтому, в первую очередь, дух Конвенции – это о предотвращении домашнего насилия, это о развитии шелтеров, это о сотрудничестве правоохранительных органов, если насилие осуществляется в отношении наших украинцев, проживающих за рубежом. Поэтому от ратификации Украина только выиграет: выиграет как по противодействию насилию, так и по движению в Европейский Союз и получении официального кандидатства в члены. Прошу вас поддержать и проголосовать “за” и стать частью истории», – призвала Бардина.

Перед самим голосованием спикер Верховной рады Руслан Стефанчук весьма оригинально вышел из спорной ситуации с гендерами.

«Всё это зависит, прежде всего, от семей. Ни от заявлений в парламенте, ни от громких лозунгов, а, в первую очередь, от каждой семьи. Я хочу процитировать слова Мэтта Грейнинга – человека, написавшего самый фантастический телевизионный мультипликационный сериал «Симпсоны». Когда его спросили, как сделать так, чтобы в семье не воспитывать Братьев Симпсонов, он сказал уникальную вещь: для этого надо не быть Гомером Симпсоном», – сказал Стефанчук.

За ратификацию проголосовали 259 депутатов.

Экс-депутат Верховной рады, бывший соратник Олега Ляшко и экс-боевик «Азова» Игорь Мосийчук начал горевать о принятии Стамбульской конвенции ещё до заседания Верховной рады. Он отметил, что конвенция предусматривает не просто введение в украинское законодательство понятия гендера, но и то, что этих самых гендеров едва ли не 40 подвидов.

Он посетовал, что в 8-м созыве Рады ратификация была отложена из-за «позиции националистов и консерваторов и Всеукраинского совета церквей», а сейчас фактически власти пользуются тем, что все они на войне.

«Сейчас во времени войны, когда националисты и консерваторы на фронте с оружием в руках защищают государство – левацко-либералистическое лобби осуществляет жесткую атаку на традиционные ценности нашего украинского народа. Придумывают, что ратификации Стамбульской конвенции требует ЕС как условие приобретения статуса кандидата … но это не правда, потому что никто из еврочиновников такого требования не озвучивал, и кроме всего, братская нам Польша «Стамбульскую конвенцию» ратифицировала с оговоркой относительно выше мною упомянутых пунктов о гендере, которые на территории соседней страны не действуют», – возмущался Мосийчук в своём Telegram-канале.

Он отметил, что помимо прочих в зале заседаний будет присутствовать активный участник Евромайдана, а ныне депутат «Слуги народа» и сопредседатель межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья» Святослав Юраш.

«Каждый из членов этого МФО которое возглавляет Ярослав Юраш, кто сегодня проголосует за ратификацию «Стамбульской конвенции», автоматически станет душевным пид#@сом, потому что для пиара глаголет об одном, а голосует за противоположное», – написал националист.

Позже он опубликовал закрытые данные по фракциям о результатах голосования.

«Интересно, что бывшее ОПЗЖ дало 15 голосов, 4 воздержалось, Евросолидарность – 9 из 12, Батькивщина – 0. То есть Содом и Гоморру в украинское законодательное поле во времена войны, когда националисты и консерваторы на фронте, защищают наше государство, втянулась коалиция «Слуг народа» и ОПЗЖ которую, сегодня запретил суд! А теперь эти люди побегут в Киево-Печерскую Лавру и Михайловский собор поклоны бить и на камеры молиться для пиара», – свирепствовал Мосийчук.

Примечательно, что, несмотря на доводы и Мосийчука, и Тимошенко относительно этого, советник главы МВД Украины Антон Геращенко прямо подтвердил, что делалось всё для будущего судьбоносного для Украины саммита ЕС.

«Это было одним из условий предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Конвенция была подписана Украиной в 2011 г. и ждала ратификации парламентом 11 лет», – лаконично сообщил Геращенко в своём тг-канале.