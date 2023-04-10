Рада разорвала ряд договоров с Россией и Белоруссией и добралась до Альбац

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Верховная рада приняла законопроект о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией «О порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов».

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обсуждения документа депутат Ирина Геращенко заметила, что многие российские артисты и журналисты продолжают работать на территории Украины.

«Очевидно, что россиянам нечего шастать по Украине до тех пор, пока оккупационные войска ежедневно сегодня обстреливают украинские территории, убивают украинцев. Мы хотим спросить у офиса Президента, мы хотим спросить у министра культуры, что здесь делает российская пропагандистка Евгения Альбац, которая не просто подружка Симоньян, а оправдывала войну в Украине, и сейчас она гастролирует по Украине? Мы хотим спросить, что здесь делает режиссер Александр Молочников, который в разбитой россиянами Буче снимает фильм об украинских детях и проводит кастинг, где не говорит о том, что он российский режиссер. Мы хотим спросить, какой это суд сегодня вернул в эфир украинских телеканалов «Сваты», которые на самом деле не только гастролируют оккупированным Крымом, но и оправдывают агрессию. Поэтому, извините, пожалуйста, нельзя одной рукой говорить «не фиг шастать», а второй составлять список «хороших русских», давать им гражданство и приглашать их в Украину. Этому должен быть положен конец», – возмутилась она.

Документ о закрытии границ для жителей приграничных территорий поддержали 283 депутатов.

После чего слово взял кандальный депутат Алексей Гончаренко, призвавший разорвать все связи с Белоруссией и признать её президента Александра Лукашенко «шавкой Путина».

«Понятно, что сегодня это оккупированное государство, что это оккупированная Путиным территория, что режим Лукашенко – марионеточный. Но объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то, почему мы до сих пор имеем посла в Минске? Как такое может быть, сегодня на наши головы из Беларуси летят Искандеры, С-300, дроны иранские, а мы держим там посла. Давайте признаем Беларусь оккупированной, давайте назовем, что Лукашенко – это путинская шавка, что это его марионетка, что это человек, который должен вместе с ним быть в Гааге. И против него тоже надо выписывать ордер на арест, а никаких с ним разговоров, никаких послов», – верещал Гончаренко.

В свою очередь, Григорий Немыря возмутился, что действующих соглашений с Белоруссией и Россией у Украины всё ещё несколько сотен.

«Знаете ли вы, сколько таких сделок еще действует? Около ста соглашений между Украиной и Беларусью остаются в силе. А вы знаете, сколько вообще сейчас соглашений с Российской Федерацией еще существует? Около 300. Около 200 в рамках СНГ. Поэтому я еще раз призываю коллег из Министерства иностранных дел, правительства не готовить по пять в месяц, а четко дать понять, что мы не можем на второй год войны иметь уже около 200 соглашений со страной-агрессором», – негодовал депутат.

После этих истерик парламент поддержал проект закона о прекращении действия соглашения между Кабинетом Министров и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации. Документ поддержало 288 депутатов.