Рада разорвала соглашение с Россией о борьбе с ВИЧ-инфекцией

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Верховная рада разорвала соглашение между кабинетом министров Украины и правительством России о сотрудничестве в области предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя документ, депутат Марина Слободниченко заявила, что в условиях войны не должно быть никаких соглашений между Украиной и Россией.

«Каждый день мы теряем наших воинов, гражданских, детей. Украинцы ежедневно теряют здоровье и жизнь за свой выбор быть независимыми и за свой выбор идти в Евросоюз и быть европейцами. За это мы платим своей жизнью, жизнью близких и родных. И когда мы платим такую цену, мы не можем позволить себе, чтобы соглашения, которые были заключены со страной-агрессором, странами, которые являются дружественными к стране-агрессору, оставались действующими между нашим государством», – сказала парламентарий.

В свою очередь депутат Иванна Климпуш–Цинцадзе отмтеила, что не разорваны ещё многие соглашения между Москвой и Киевом.

«В этом зале уже неоднократно звучали призывы получить от правительства полный пакет документов для денонсации всей договорно-правовой базы с Российской Федерацией. Мы видим, как правительство выполняет требования не только депутатов парламента, но и председателя Верховной рады Украины, и пипеткой накапывает нам по одной сделке», – сказала она.

Остальные депутаты единогласно высказались за необходимость разрыва соглашения. В ходе голосования инициативу поддержали 246 парламентариев, решение было принято.