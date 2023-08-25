Рада разорвала соглашение с Россией о борьбе с ВИЧ-инфекцией

Вадим Москаленко.  
25.08.2023 08:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 173
 
Дзен, Медицина, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Верховная рада разорвала соглашение между кабинетом министров Украины и правительством России о сотрудничестве в области предупреждения распространения ВИЧ-инфекции.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада разорвала соглашение между кабинетом министров Украины и правительством России о сотрудничестве в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Представляя документ, депутат Марина Слободниченко заявила, что в условиях войны не должно быть никаких соглашений между Украиной и Россией.

«Каждый день мы теряем наших воинов, гражданских, детей. Украинцы ежедневно теряют здоровье и жизнь за свой выбор быть независимыми и за свой выбор идти в Евросоюз и быть европейцами. За это мы платим своей жизнью, жизнью близких и родных.

И когда мы платим такую цену, мы не можем позволить себе, чтобы соглашения, которые были заключены со страной-агрессором, странами, которые являются дружественными к стране-агрессору, оставались действующими между нашим государством», – сказала парламентарий.

В свою очередь депутат Иванна Климпуш–Цинцадзе отмтеила, что не разорваны ещё многие соглашения между Москвой и Киевом.

«В этом зале уже неоднократно звучали призывы получить от правительства полный пакет документов для денонсации всей договорно-правовой базы с Российской Федерацией. Мы видим, как правительство выполняет требования не только депутатов парламента, но и председателя Верховной рады Украины, и пипеткой накапывает нам по одной сделке», – сказала она.

Остальные депутаты единогласно высказались за необходимость разрыва соглашения. В ходе голосования инициативу поддержали 246 парламентариев, решение было принято.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть