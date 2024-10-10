Рада разрешила назначать иностранцев офицерами ВСУ

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 22:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, позволяющий набирать на офицерские должности в ВСУ иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, позволяющий набирать на офицерские должности в...

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Главная идея законопроекта –позволить привлекать иностранцев не только как солдат и сержантов, но и как офицеров. По словам депутата от «Батькивщины» Вадима Ивченко, этот законопроект поможет Украине частично решить проблему мобилизации.

«Мы с вами постоянно говорим о мобилизации людей. Это одна из форм мобилизации тех, кто уже сегодня соглашается идти в Вооруженные Силы. Кто уже сегодня защищает нашу с вами территориальную целостность с оружием в руках. Кто уже сегодня готов приезжать непосредственно как инструкторы и работать с ВСУ», – сказал Ивченко.

В свою очередь, парламентарий Ирина Фриз возмутилась, что набором и проверкой этих иностранцев будет полностью заниматься украинский Кабмин, широко известный своей некомпетентностью.

«Частично законопроект противоречит Конституции в статье 116, 90 и 19. ведь я считаю, прошу внимания, центр рекрутинга для иностранцев, который мы вводим, его статус и полномочия должны быть выписаны непосредственно в законе, а не отдавать это в формирование на Кабмин.

Мы с вами знаем, насколько «качественные» (в кавычках) документы и порядки готовит Кабмин, поэтому такой важный центр рекрутинга именно для иностранцев желательно было бы прописать в законе», – возмущалась Фриз.

После чего в ходе голосования документ поддержали 276 депутатов, законопроект был принят во втором чтении и в целом, и направился к просроченному президенту на просроченную подпись.

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