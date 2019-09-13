Рада решила продать Украину оптом

13.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина решила распродать стратегические объекты. Так, Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №1054-1 «О признании утратившим силу закона «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

Такое решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Законопрект представил депутат от фракции «Слуга народа» Дмитрий Наталуха.

«Этот законопроект предусматривает исключение всего одной-единственной нормы. Статья 4 закона Украины о приватизации имеет исчерпывающий перечень объектов, которые не подлежат приватизации. таких объектов более 40 пунктов разных отраслей и индустрий, в том числе государственные газораспределительные сети, акватории морских портов, аэродромы, водохранилища, и так далее.

Но, с другой стороны, есть перечень объектов, не подлежащих приватизации, одобренный в 1999 году. С того момента там уже присутствуют объекты, которые на сегодняшний день ликвидированы, или препятствуют инвестиционной деятельности в развитии государственного сектора. И когда мы говорим о том, что нам необходимо привлечь больше инвестиций в экономику Украины, то нам, прежде всего, необходимо открыть возможность корпоратизации и приватизации некоторых, неэффективных, государственных предприятий», – сказал Наталуха, подчеркнув, что этот закон соответствует украинской конституции.

В свою очередь, с резкой критикой законопроекта выступил нардеп от «Батькивщины» Вадим Ивченко, заявивший, что это лишь даст возможность международному капиталу выкупить страну оптом.

«Объекты энергетики, атомные станции, ГЭС, плотины, насосные станции, КБ «Южный», и все предприятия, занимающиеся космосом, газораспределительные системы, ГТС, морские порты, аэродромы – и это неполный перечень того, что в списке объектов, не подлежащих приватизации.

Я не знаю, кто это советовал нашему президенту, но, если мы примем этот законопроект, мы вводим продажу нашей страны оптом. И тот, кто советует это президенту, точно работает против нас с вами, против граждан Украины, против национальных интересов.

В современном мире именно госпредприятия являются основным инструментом преодоления глобальных кризисных явлений. Глобальные экономики считают, что мощный государственный сектор может быть лидером инвестиций в науку и технологии. Нельзя просто так отменять данный закон и данный перечень, потому что ни государство, ни народ, ничего не получат от такой приватизации. А это потеря рабочих мест и создание более жестких монополий. Это точно станет лёгкой добычей разных олигархов и финансовых институций», – возмутился депутат.

В ходе голосования законопроект поддержали 253 из 396 народных депутатов, после чего парламентарии приняли решение вдвое сократить срок подготовки закона ко второму чтению.