Рада с криками и перебранками проголосовала за противодействие антисемитизму

03.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Избрание президентом Владимира Зеленского настолько повлияло на ситуацию с антисемитизмом на Украине, что украинскому парламенту приходится принимать специальный закон относительно данного вида экстремизма.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат «Европейской солидарности», бывший директор украинского института нацпамяти, неонацист Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такое заявление Вятрович сделал в ходе обсуждения законопроекта №5109 «О предотвращении и противодействии антисемитизму на Украине».

Представляя документ, депутат Рады Максим Бужанский призвал поддержать определение антисемитизма в соответствии с тем, как он определяется Европарламентом. Он напомнил, что в этом году будет 80-я годовщина трагедии и Бабьем Яру и призвал «ради этого» принять законопроект.

«Нет украинского антисемитизма, он везде одинаков, и мы должны принять именно то определение, которое является мировым», – сказал он и добавил, что США, Израиль и Германия уже признали антисемитизм именно в предложенных в документе определениях.

Тем не менее, многим депутатам крайне не понравилось окончание «на Украине» в названии законопроекта.

«Есть антисемитизм, но на бытовом уровне, – утверждал член депутатской группы «За Майбутне» Сергей Рудик. – На сегодняшний день на Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе! Это я к своевременности этого законопроекта. Безусловно, любые «–измы» достойны нашего осуждения, но давайте ко второму чтению сделаем всё возможное и невозможное, чтобы изменить название: оставить всё, кроме слова «на Украине». Это всемирно признанный термин – нет отдельно антисемитизма в США, отдельно в Германии и нет на Украине».

Далее вышел Владимир Вятрович и закатил скандал по поводу того, что Верховную раду используют для «актуализации российских фейков о якобы угрозе антисемитизма на Украине».

«Тут уже вспоминали, что Украина на последнем месте по показателям антисемитизма в Европе. Не знаю, может, после избрания Зеленского президентом в 2019 году, ситуация резко возросла? И на Украине вырос так антисемитизм, что понадобился аж специальный закон?» – ругался Вятрович.

Также он назвал формулировку «антисемитизм на Украине» откровенно провокационной и переполненной оценочными суждениями.

Тем не менее, законопроект поддержали 252 депутата только в первом чтении, а значит, многие его положения и формулировки будут пересмотрены.