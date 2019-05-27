Рада сама себя лишила полномочий – Тимошенко

27.05.2019, Киев, Игорь Петров

В украинском парламенте уже давно нет коалиции, а потому президент Владимир Зеленский имел полное право распустить его.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады Украины заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Надо оставить разговоры о незаконности роспуска Рады. Полномочия рады президентом прекращены абсолютно законно, кто умеет читать – возьмите Конституцию и почитайте. Президент имел право распустить парламент, коалиции не существует, это очевидный факт. Ее не было ни последние 30 дней, ни 300 дней. Все, что происходило в парламенте, все голосования, происходило по договоренностям за границами коалиции. Не президент приостановил полномочия Верховной рады – Верховная рада сама приостановила свои полномочия», – заявила депутат.

По ее словам, парламент не выполняет свои главные функции и перестал быть представительским органом общества, поскольку не принимал нужные обществу законы.

«Принимались лоббистские, абсолютно недопустимые, коррупционные законы. И сейчас в повестке снова 10 лоббистских законов. Даже на пенсии сегодня покушаются – будут эти частные фонды, а люди не будут защищены от потери денег», – сказала Тимошенко.