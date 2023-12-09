Рада собирается лишить беженцев с Востока Украины крохотных выплат

Вадим Москаленко.  
09.12.2023 23:45
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Украинское руководство уже более года содержит беженцев с востока страны в ужасных условиях, но теперь ещё и собирается лишить их крохотных выплат.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Александр Ткаченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство уже более года содержит беженцев с востока страны в ужасных условиях, но...

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«Мы были на Черкасщине, и последние цифры, которые нам Министерство реинтеграции, Минсоцполитики дали по размещению внутренне перемещенных лиц. Мы как государство все вместе смогли расселить менее одного процента нуждающихся людей.

Чего мы хотим от Польши, от Чехии, от Германии, от других стран, если мы как страна не можем расселить своих людей? Люди год жили в школах, садиках, и никто не хочет это исправлять.

Сейчас анонсировано постановление о том, что для двух с половиной миллионов человек, получающих помощь от государства 2-3 тысячи гривен, с 1 февраля хотят оставить только 170-200 тысяч человек с этими минимальными выплатами», – возмутился депутат.

Он подчеркнул, что такими темпами все украинские беженцы разбегутся либо на Запад, либо в Россию.

«Давайте искать, где оптимизировать бюджеты, деньги, но точно не на наших людях. Либо мы хотим, чтобы они вернулись на оккупированные территории, либо уехали за границу, тогда давайте об этом так и говорить», – добавил Ткаченко.

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