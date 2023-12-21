Рада собирается назначить главой Счётной палаты соседку Зеленского – на сестру которой оформлена его вилла

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Верховная рада вынесла на рассмотрение законопроект о назначении главой Счётной палаты Украины соседку президента Владимира Зеленского Ольгу Песчанскую.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Комитет по вопросам бюджета на своем заседании рассмотрел представление о назначении Песчанской Ольги Станиславовны на должность председателя Счетной палаты», – объявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Однако представители оппозиционных партий тут же начали возмущаться. По их словам, нормального заседания комитета проведено не было, и таким образом президент просто проталкивает на хлебные должности хороших знакомых.

«Вы все видели, у нас не было перерыва в заседании Верховной рады. Во время заседания Рады комитеты собираться не могут, и даже председатель не может там своими решениями ломать такие графики. Поэтому мы не можем понять, как же сейчас во время голосования таких важных законопроектов мог собираться бюджетный комитет, и так оперативно рассмотреть кандидатуру госпожи Песчанской. Мы считаем, что этим нарушается Регламент», – возмутилась депутат Ирина Геращенко.

«Большинство комитета во время «заседания» находилось в зале и голосовало законы», – поддержал коллегу Дмитрий Разумков.

В свою очередь, депутат Алексей Гончаренко назвал кумовство постоянной проблемой украинской политики.

«Ну что, друзья, конец эпохи кумовства наступил. Поздравляю всех вас. Смотрите, если в жизни так случилось, что вы соседствуете с семьей Зеленских, то у вас дальше в жизни будет все хорошо. Спрашивают меня, почему именно Песчанская? Почему она? Я скажу вам: если бы вы стали президентом, вы бы своих соседей назначали, а стал Владимир Александрович, он назначает своих. Это очень интересно, смотрите, ее сестра Светлана Песчанская – директор фирмы, на которую оформлена вилла семьи Зеленских в Италии. Я все понимаю, но вы уже были председателем Антимонопольного комитета, теперь председатель Счетной палаты, ну, незаменимый человек. Может, все-таки поискать среди других соседей, нельзя же упереться в одну соседку, в одну семью. Это как-то, мне кажется, даже и непонятно, другие соседи могут и обидеться, все-таки тоже жили где-то рядом, а вы как-то их все время обходите. Я понимаю, что президент говорит на пресс-конференции: «У меня есть 4-5 менеджеров». То мы теперь понимаем, это 4-5 соседей или друзей, и они будут в шахматном порядке меняться: сегодня один, завтра другой, может, они в лотерею, где переходят с должности на должность. Это надо прекращать!» – возмутился Гончаренко.

Однако время заседания истекло, и голосование решили перенести на следующее собрание – вероятно, чтобы предварительно провести ещё одно «заседание» комитета, который должен предлагать кандидатуры.