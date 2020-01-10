Рада собралась додушить украинские СМИ

10.01.2020, Киев, Игорь Петров

Внесенный в украинский парламент законопроект №2693 «О медиа», авторами которого являются депутаты «Слуги народа», направлен против свободы слова и продолжает политику уничтожения «неправильных» украинских СМИ.

Об этом в беседе на телеканале NEWSONE заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я сегодня посмотрела законопроект этот, 130 страниц, с наскока его так сразу не одолеешь потому что там «смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий». Вот, например, идет блок о регулировании деятельности Нацрады, потом сразу идет блок о том как действует лицензии, потом еще какой-то блок. То есть этот законопроект они слепили методом «копировать-вставить», они даже пытались его кодифицировать, это что-то похожее на кодекс.

Я думаю что [его положения] внутренне будут противоречить друг другу, но смысл закона действительно в попытке закручивать гайки. Каким образом? Путем очень широких определений. Там есть наш с вами любимый «язык вражды», там есть наша любимая с вами «дискриминация по языковым, половым и другим признакам».

Что хорошего? По сути, Нацрада все будет делать через суды, она получает невероятные полномочия, но сайты все остальное она будет закрывать через судебные инстанции. Поэтому шанс побороться будет, хотя ситуация, конечно очень печальная. Люди, которые появились потому что их создали СМИ, пресса, радио, кино и телевидение, пришли для того чтобы эту прессу уничтожить. И они действительно думают, что информационный поток остановится если они кого-то напугают, закроют, осудят, заберут лицензию, будут придираться к собственникам или еще там что-то такое.

Это очень странная логика потому что запретный плод сладок и ничто не возбуждает наш интерес более того что запрещают. Поэтому информация, конечно, дорогу свою найдет. Законопроект этот сыроват и глуповат. Но посмотрим, как отреагируют остальной зал, остальные «слуги народа». Тут подписанты – очень влиятельные люди – Ткаченко, Потураев, Кравчук, Кабанов… В общем, не самые последние люди в «Слуге народа»», – сказала Лукаш.