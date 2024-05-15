Рада списала ВСУ в расход – нацист Дикий

Вадим Москаленко.  
15.05.2024 09:36
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются скрыть, что списали всех ВСУ в расход.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский и его команда даже не пытаются скрыть, что списали всех ВСУ в...

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«Армия увидела, что не делается никаких шагов для получения пополнения. Армия увидела, что гражданская власть абсолютно отморозилась от вопросов мобилизации, и никого мобилизовать не собирается. Армия в этих условиях может только закричать: «Хотя бы оставьте тех, кто у нас уже есть». И наши депутаты радостно это сделали, руки умыли: да-да, эти туда уже пошли», – отметил Дикий.

«Наша Верховная рада этими своими действиями фактически послала сигнал нашим защитникам на фронте, что мы их уже списали. Что они – расходник. Что им придётся воевать там бесконечно, потому что им здесь, в тылу, некомфортно мобилизовать уклонистов», – негодует нацист.

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