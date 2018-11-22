Рада торопит Кабмин: чтобы ГТС не досталась русским, поскорее отдавайте ее американцам

22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления «Об обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о принятии неотложных мер по обеспечению энергетической безопасности государства» # 9317, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили на своих страничках в соцсети сразу двое соавторов документа- нардепы от “Самопомощи” Ганна Гопко и от “Народного фронта” Сергей Высоцкий.

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Постановление требует от Кабмина принять безотлагательные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины, в частности – подготовить и принять новое положение о санкциях, включая финансовые, за ненадлежащее использование лицензии, включая с лишением лицензии на добычу углеводородов; в максимально сжатые сроки провести аудит ранее выданных лицензий на добычу углеводородов; в месячный срок разработать и утвердить условия привлечения иностранных компаний-инвесторов в процесс сохранения и развития газотранспортной системы.

Как отмечают авторы проекта постановления, Кабмин упростить и ускорить процесс привлечения на украинский рынок и к управлению ГТС иностранных газодобывающих компаний, в частности – из ЕС и США, заинтересованность в чем было озвучено во время визита на Украину министра энергетики Штатов Рика Перри.

“Мы даем Кабмину рычаги, которые защитят украинский энергорынок от российской угрозы”, – так обосновывает необходимость принятия документа нардеп Ганна Гопко.

“Единственный способ защитить наш газотранзитный потенциал от геополитичнои игры России и внутренний рынок газа от манипуляций – допустить инвесторов из США как к ГТС, так и в газодобывающей отрасли”, – вторит ей соратник Арсения Яценюка Сергей Высоцкий.