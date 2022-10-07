Рада угрожает «арестом и судилищами» голосовавшим на референдуме

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Новости Украины

Верховная рада Украины обратилась в международные организации, а также в парламенты стран мира с требованием осудить результаты референдумов и вхождение новых территорий в состав России.

Соответствующее решение было принято на заседании украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам спикера Рады Руслана Стефанчука, в одном заявлении политики потребовали от иностранных коллег целый комплекс антироссийских мероприятий.

«В заявлении предлагается призвать ООН, ЕС, НАТО, парламенты и правительства всех государств мира и международные учреждения осудить проведение Российской Федерацией фиктивных референдумов, не признавать легитимными их сфабрикованные результаты. Ужесточить санкционное давление на Российскую Федерацию. Признать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма и ввести соответствующие санкции. Инициировать пересмотр пребывания русской Федерации в ООН и ее органах и организациях», – заявил Стефанчук.

По мнению депутата Павла Бакунца, кроме непризнания итогов референдумов, западные партнеры должны принять Украину в НАТО.

«Всего-то нужно от мирового сообщества не признавать этих фиктивных референдумов, этой позорной аннексии украинских территорий, усилить международному сообществу санкции против этой «кремлевской федерации», признать очевидное – признать Россию страной-спонсором терроризма, увеличить нам военную помощь подчеркиваю, принять Украину в НАТО, ведь цель НАТО – это безопасность в мире, а украинские воины обеспечивают безопасность Европы и всего мира. Поэтому, благодаря украинским воинам, мы заслуживаем быть членами международной организации НАТО. Благодарим за это наши Вооруженные Силы Украины», – сказал Бакунец.

А депутат Тарас Батенко пригрозил наказанием российских чиновников и военнослужащих.

«Никто не забыт и ничего не забыто. Мы не забудем ни одной фамилии представителя Совета Федерации и Государственной Думы, которые проголосовали за эту незаконную аннексию. И, безусловно, в рамках будущего международного соответствующего договора, увенчанного арестом и судилищами над голосовавшими за них, все будут наказаны и привлечены к уголовной ответственности. А Украина вернет все свои территории, все свои территории, которые были на 1991 год», – пригрозил Батенко.