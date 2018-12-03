Рада украла у онкобольных детей 440 млн грн

03.12.2018, Киев, Игорь Петров

Бюджет Украины на 2019 год был принят без учета потребностей онкобольных детей.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все те, кто проголосовал за бюджет без учета потребностей онкобольных детей – речь шла о 440 млн грн – все эти люди являются пособниками мошенничества и тех наперсточников, которые ночью, без согласования первого и второго чтения протащили пролонгацию закона о международных закупках, который должны был закончиться в следующем году, зная, что медикаментов в Украине нет», – сказала она.

Ранее Ольга Богомолец обращалась к каждому депутату с письмом с просьбой не поддерживать бюджет если не будет учтена в 100%-ном объеме потребность лечения онкобольных детей.