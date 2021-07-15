Рада утвердила баснословные зарплаты иностранным членам Набсоветов на госпредприятиях Украины

15.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Верховная рада приняла за основу законопроект №5593-д по корпоративному управлению на госпредприятиях. Он расширяет полномочия наблюдательных советов, разрешает повысить зарплаты его членам и руководителям госпредприятий.

Также, документ позволяет Кабмину оценивать – была ли работа того или иного Наблюдательного совета эффективной.

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Законопроект поддержал 251 депутат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом ряд депутатов оказались недовольны положениями закона, который, по их мнению, дает возможность иностранцам и членам советов, которые не показывают эффективность, получать колоссальные средства.

Отметим, что набсоветы после евромайдана формировались как правило из числа иностранных граждан и соросят – чтобы Западу было легче выкачивать прибыль из еще работающих и приносящих деньги госпредприятий, вроде Нафтогаза или Укрзализницы.

«Мы просим, чтобы члены Наблюдательного совета получали денежное обеспечение не более, чем десять минимальных зарплат. Если (предприятие) убыточное по итогам года – ноль, если задолженность по зарплатам – тоже ноль. И чтоб это были исключительно граждане Украины, чтобы стаж и образование позволяли им работать в той отрасли, за которой они наблюдают. А то у нас журналисты отдельные – лучшие спецы… и в вопросе железнодорожного развития, и вопросе обороноспособности нашей страны. У меня вопрос – те, кто сейчас за «Укрзализницей» наблюдают, могут отличить железнодорожный «костыль» от медицинского? Члены сегодняшних наблюдательных советов сидят в Лондоне за те 30-40-50 тысяч долларов, которые получают в месяц, и курят бамбук. Еще и каннабис хотели курить, но слава Богу, тут мы вас остановили», – заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. «Наблюдательные советы получают миллиардные вознаграждения. За что вознаграждения? За то, что уничтожается «Укрзализница»? За то, что уничтожается оборонпром? Предприятие «Заря», которое находится в частных руках, уничтожается сегодня «Укрпочта», уничтожается все на наших глазах. Сжигается украинская земля, а мы тут сидим и не видим? Нет, никакой поддержки этим законопроектам – нельзя сегодня раздавать миллиарды поддержки иностранцам, а нашим украинцам платить по полторы тысячи гривен. Позор!», – выступил с трибуны парламента политик Сергей Шахов. «Там, где на государственном предприятии, где 50% и больше у государства, нет Наблюдательного совета, мы поручаем Кабинету министров Украины устанавливать зарплаты руководителям – членам исполнительных органов и награды членам Наблюдательных советов. Как Кабинет министров умеет к этому вопросу подходить, мы поняли в октябре прошлого года, когда пограничная сумма – миллион 250 тысяч гривен, которые они ограничили в марте этого года, считаются маленькой, и они ее сняли. Когда каждый человек получает тысячу-две гривен зарплаты, миллион 250 тысяч гривен для членов наблюдательных советов и руководителей предприятий – мало!.. Хватит ставить украинцев в четвертый сорт по сравнению с иностранцами!», – добавил парламентарий Сергей Рудык.