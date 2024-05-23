Рада узаконила отъем квартир, машин и прочего имущества граждан

Принятый на Украине закон о мобилизации позволяет забрать всё имущество у любого, даже самого законопослушного гражданина. Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что у нас происходит сегодня с теми данными, которые проходят через ЦПАУ и ТЦК? Вы знаете, что там есть ошибки? Я знаю, что многие уже на личном опыте могут это увидеть, что он не работает так, как обещали. Эти реестры должны быть безупречными, а не так, как это происходит, что сегодня человека прогнали, показали, что у него все в порядке, а через три часа появляется, что он в розыске.

Вы как хотите, чтобы люди вам поверили? Вы как хотите таким образом наполнить ряды ВСУ? Никак. Потому что если человека один раз обмануть, а тут уже не один раз, то надеяться на то, что он будет верить вам дальше, точно не приходится», – сказал Разумков.