Рада узаконила отъем квартир, машин и прочего имущества граждан

Вадим Москаленко.  
23.05.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Дискриминация, Общество, Права человека, Украина


Принятый на Украине закон о мобилизации позволяет забрать всё имущество у любого, даже самого законопослушного гражданина.  Об том в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что у нас происходит сегодня с теми данными, которые проходят через ЦПАУ и ТЦК? Вы знаете, что там есть ошибки? Я знаю, что многие уже на личном опыте могут это увидеть, что он не работает так, как обещали. Эти реестры должны быть безупречными, а не так, как это происходит, что сегодня человека прогнали, показали, что у него все в порядке, а через три часа появляется, что он в розыске.

Вы как хотите, чтобы люди вам поверили? Вы как хотите таким образом наполнить ряды ВСУ? Никак. Потому что если человека один раз обмануть, а тут уже не один раз, то надеяться на то, что он будет верить вам дальше, точно не приходится», – сказал Разумков.

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Принятый на Украине закон о мобилизации позволяет забрать всё имущество у любого, даже самого...


«Вы все помните, как обещали, что не будут блокировать счета. А сейчас будут блокировать счета. После того, как будут накладывать штрафы, количество которых непонятно, могут заблокировать счёт. А скажите, пожалуйста, честно людям, а смогут забирать их имущество? Смогут. Смогут забирать и квартиры, и машины, и прочее так же, через исполнительную службу. Это правда, и вы это тоже знаете. Но вы, когда принимали этот закон, об этом людям забывали сказать», – подытожил депутат.



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