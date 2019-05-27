27.05.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина
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Рада уже ни на что не способна

В преддверии досрочных выборов Верховная рада уже не в состоянии принимать важные законы, внесенные в повестку дня.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не верю, что Рада способна сейчас принять важные законы, о которых много говорилось – закон про импичмент и временные следственные комиссии рады, принять закон об открытых списках, закон о неприкосновенности. Я слышал, что вы предлагаете поставить на голосование избирательный кодекс. Там 4000 поправок.

Рада снова перестанет работать до выборов, погрязнет в этих поправках и никакой работы уже не будет. Но от нас будут ждать хоть каких-то действий. Три года мы не заслушивали правительство, оно отчитывалось непонятно где и непонятно кому. Можно было бы вынести это на отдельное заседание, послушать каждого министра – что выдающегося они сделали за три года?», – сказал Бондарь.

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