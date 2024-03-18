Рада в коллапсе: «Слуги народа» бегут за границу, порошенковцы парализуют работу

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Верховная рада впала в такое состояние, когда с одной стороны монобольшинство теряет единство мнений, с другой – «оппозиция», готовая шантажировать парламент, притормаживая рассмотрение главных законопроектов.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит замедление рассмотрения законопроекта (о мобилизации), уже более 4000 поправок – дело в том, что многие народные депутаты не видят себя в сегодняшнем парламенте и в будущем. Многие из них активные, Арахамия говорил о 18 человек, сейчас уже значительно больше, они хотят как-то закрыть свою деятельность в парламенте, возможно, сберечь своё богатство и вывести потихонечку за границу. То есть – испариться из этой страны и из этой ситуации», – сказал Дикий.

Ему напомнили о заявлении депутата Рады Гетманцева, который сказал, что парламентарии будут рассматривать правки по закону о мобилизации по отдельности, пока им не разрешат выезжать за границу.

Дикий ответил, что проблема не столько в малочисленных «оппозиционерах», которых не выпускают, сколько в раздрае в лагере «Слуг народа», у которых как раз есть возможность покинуть страну.

«Это определённая отмазка, это версия, которая вбрасывается. Да, есть группа людей, которая якобы саботирует, мол, почему представители власти ездят на всякие симпозиумы, а оппозиция, как они себя называют, вчерашние представители власти, блок Порошенко и «Европейская солидарность», они очень сильно переживают, что им не разрешают выезжать за границу. Вполне вероятно, это как-то части соответствует правде, но это не основная причина. Основная причина в партии власти, в монобольшинстве нет согласия, нет единого мнения по определённым законопроектам, которые сейчас горячие как пирожки. Есть очень критические законопроекты, которые бьют по репутации в дальнейшем – мобилизация, запрет УПЦ, их можно дальше перечислять», – сказал телеведущий.

По его словам, многие депутаты хотят дистанцироваться от таких законов, чтобы «самосохраниться» в будущем.

«Люди, которые думают о своём будущем, понимают, под каким прессингом они находятся, начинают не то чтобы саботировать, но задумываться, стоит ли так активно голосовать и педалировать то, что власть предлагает и пытается кого-то нагнуть. Поэтому сначала они хотят покинуть эту страну, у них есть возможность, они все забронированы, у них есть возможность выезда за границу, и, таким образом, самосохраниться», – заключил Дикий.