Рада ввела против банков России пятидесятилетние санкции

23.02.2023 21:08
  (Мск) 
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Верховная рада поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского по введению пятидесятилетних санкций в отношении всей финансовой системы России.

За соответствующее решение украинский парламент проголосовал сразу, без обсуждений и доработки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховная рада поддержала инициативу президента Украины Владимира Зеленского по введению пятидесятилетних санкций в отношении...

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Документ №9045 «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям Российской Федерации» предполагает введения санкций на пятьдесят лет против банков, кредитных организаций, операторов платёжных систем, инвестициионных фондов, страховых фирм и других финансовых учреждений России.

В ходе голосования постановление поддержали 325 парламентариев из необходимых 226.

«Мы очень долго объясняли, что в войну нельзя зарабатывать одновременно и на Украине, и в России, имея там юридические лица, которые предоставляют кредитные льготы «освободителям» только за то, что они уже год убивают украинцев. Но нас не слышали или делали вид, что плохо слышат.

Крайне важно донести наш нынешний уже официальный сигнал до международных партнеров, прежде всего ЕС и G7 – финансовая система России должна быть изолирована от всего цивилизованного мира, любые контакты с ней – токсичны и репутационно убийственны», – откомментировал бредовое решение депутат Рады Даниил Гетманцев.

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