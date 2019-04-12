Рада закрылась до выборов, не дав Порошенко шанса спекульнуть на мове

12.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, закрывая пленарное заседание парламента в пятницу, напомнила, что 15-19 апреля парламентарии работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание состоится во вторник, 23 апреля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как известно, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Таким образом не оправдались надежды Петра Порошенко на то, что удастся до выборов принять дискриминационный законопроект о функционировании украинского языка как государственного(№ 5670-д), поправки к которому начали рассматривать 28 февраля. Учитывая, что главными лозунгами Порошенко в этой кампании были “Армия! Мова! Вера!”, то принятие закона о тотальной украинизации пока еще действубющий глава государства собирался записать себе в предвыборный актив в графе “Мова”.