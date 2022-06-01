Рада запретила хоронить коммунистов и ветеранов КГБ на военном мемориальном кладбище

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве не может быть местом захоронения тех, кто имея в кармане партбилет ВКПБ-КПСС, своими военными и трудовыми подвигами создавал славу и промышленный потенциал советской Украины и обеспечивал ее безопасность.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил украинский пропагандист и бывший директор скандального «украинского института нацпамяти», а ныне депутат от партии Петра Порошенко Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В парламенте в это время рассматривали законопроект 4225, который официально звучит как проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища».

«На самом деле очень важен Закон о национальном военном мемориальном кладбище. Учитывая ту ситуацию, в которой сейчас находится Украина, несмотря на то, что, к сожалению, мы каждый день имеем потери среди погибших героев, которые защищают Украину. В проголосованном нами в первом чтении законе в тексте содержится важное положение, что на этом кладбище не могут быть похоронены лица, которые «занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления РСФСР, СССР, других союзных республик, работники советских органов государственной безопасности». Поправкой 23, которую учел комитет, эта норма выброшена из законопроекта. Коллеги, мы не можем превращать кладбище, которое должно быть кладбищем для наших героев, на место почтения кэгэбистов и секретарей парткомов. Поэтому очень прошу вернуть эту важную норму и прошу поставить поправку номер 23 на голосование и не поддерживать ее. Это чрезвычайно важно для того, чтобы мы почтили тех настоящих героев, которые сейчас гибнут, защищая независимость Украины», – сказал Вятрович.

В ходе голосования «за» выступили лишь 209 депутатов, то есть, правка была не учтена.

«Спасибо за то, что не поддержали предыдущую поправку. Эта делает невозможным захоронение на военном кладбище кегебистов и руководителей Коммунистической партии, коммунистического тоталитарного режима», – обрадовался Вятрович.

В таком виде законопроект 4225 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно национального военного мемориального кладбища с необходимыми технико-юридическими правками был проголосован во втором чтении и в целом 286 голосами.

На снимке: могила лидера советской Украины Владимира Щербицкого на Байковом кладбище в Киеве.