Рада запустила процесс переименования Кировоградской области

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Верховная Рада включила в повестку дня и направила в Конституционный Суд проект закона о переименовании Кировоградской области, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

За это решение только с третьего раза проголосовало достаточное количество депутатов – 239 человек. БПП дал 81 голос, “Народный фронт” – 71, “Самопомощь” – 17, Радикальная партия – 19, “Батькивщина” – 10, “Воля народа” – 12, “Возрождение” – 2, внефракционные – 27.

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“Кировоградская область получила свое название от названия областного центра – города Кировограда. Город был назван в честь Сергея Кирова, настоящая фамилия – Костриков, одного из руководителей Компартии СССР тех лет, который считается одним из организаторов массовых репрессий против украинцев, а также идейным вдохновителем постановления от 7 августа 1932 года, которое получило в народе название “закон о пяти колосках”, – заявил депутат Александр Горбунов, представляя законопроект.