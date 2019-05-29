Рада зарегистрировала внесенный Зеленским законопроект об импичменте

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект об импичменте, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил представитель Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук во время брифинга у здания АП.

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“Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал, передал сегодня в Верховную Раду проект закона об особой процедуре устранения Президента с поста – импичменте. Вместе с этим законопроектом в Верховную Раду в который раз подано обращение Президента, чтобы ВР не забыла, что у нее лежит законопроект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, чтобы вместе мы эти два законопроекта провели”, – отметил Стефанчук.

Тем временем, как сообщается на сайте Верховной Рады Украины, проект закона “Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)” зарегистрирован в парламенте. Инициатором проекта значится президент Владимир Зеленский. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

Сейчас законопроект рассматривает Регламентный комитет.

Внесение законопроекта об импичменте было одним из предвыборных обещаний Зеленского и упоминалось им в речи на инаугурации.