Рада зашаталась, в Зе-команде конфликт и разброд – политолог

Внутри фракции «Слуга народа» действительно существует конфликт, а президент Владимир Зеленский действительно недоволен политической активностью спикера Дмитрия Разумкова. Однако слухи о возможном роспуске Верховной рады Украины – пока только слухи.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Андрей Кучер, комментируя недавнее заявление вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука о том, что фейки скором роспуске распространяют заинтересованные лица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видели, что Стефанчук дал комментарий по поводу того, что на самом деле это всё слухи, что их разгоняют те, кому выгодно внести деструктив в работу Верховной рады. Тем самым, он разбил темник о том, что его хочет видеть президент вместо Разумкова на должности главы Верховной Рады. Но, тем не менее, дыма без огня не бывает.

На самом деле действительно есть конфликт внутри фракции. Мы видим, что Разумков не скрывает свои политические амбиции. Уже скоро должен стартовать его политический проект. Соответственно, есть определённый конфликт. Кроме того, есть конфликт, который начался давно.

Президент откровенно недоволен такими самостоятельными выпадами Разумкова. Соответственно, это не просто так. Сейчас, на этапе, когда важно внести определенную стабильность, оппозиция постепенно выбирают путь, вкидывая такими ценниками тезисы о том, что скоро будут перевыборы в Верховную Раду.

У меня есть много знакомых экспертов, которые действительно считают, что перевыборы в верховную Раду действительно будут. Но если обратиться к закону, то есть четкие критерии того, что должно было быть для того, чтобы были перевыборы. На данном этапе нет никаких предпосылок для того, чтобы провести досрочные выборы», – сказал Андрей Кучер.