30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Украина
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Раде рекомендовали уволить Климкина

Комитет по иностранным делам ВР Украины утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел по предситавлению президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев киевскому изданию УНН.

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“Сегодня было заседание, и это постановление утвердили”, – отметил Арьев.

По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, впрочем когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.

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