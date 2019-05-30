Раде рекомендовали уволить Климкина

30.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Комитет по иностранным делам ВР Украины утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел по предситавлению президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев киевскому изданию УНН.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Сегодня было заседание, и это постановление утвердили”, – отметил Арьев.

По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, впрочем когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.