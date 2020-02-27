«Ради чего?!» – российский эксперт призывает не верить ни единому слову Лукашенко

27.02.2020, Москва, Максим Карпенко

России не стоит верить обещаниям президента Белоруссии о скором подписании стратегии интеграции до 2024-го года.

За этими словами снова может оказаться имитация процесса, а не его реальное выполнение.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Богдан Безпалько.

Эксперт считает, что белорусский лидер снова лукавит, и его высказывания являются всего лишь желанием продолжить получать дотации из российского бюджета.

«Существуют определенные договоренности, уже заключенные в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Разработан ряд дорожных карт, 31-а карта, которую в декабре он должен был подписать.

Все уже давным давно подготовлено и согласовано как в рамках ЕАЭС, так и в рамках Союзного государства. Какая, к черту, еще стратегия?

Он что, будет сам навязывать стратегию России по интеграции? Стратегию, по которой мы опять будем его очень долго кормить и очень долго финансировать, а он не будет делать ровным счетом ничего в ответ?

Это просто треп, очередное очковтирательство, замаливание глаз, не более того. В данной ситуации все, на что способен Лукашенко – это имитировать интеграцию. Сейчас он пытается ее имитировать через эту непонятную стратегию.

В чем она выражается? В дорожной карте, которые заранее согласовывались Белоруссией и он сам отказался подписать? Но при отсутствии политической, экономической интеграции, при отсутствии унификации налогового законодательства, таможенного, при присутствии даже роуминга в области сотовой связи, какого хрена мы должны идти на эти шаги, ради чего?

Лукашенко по-прежнему пытается имитировать интеграцию ради того, чтобы просто получить очередные дотации для своей экономики, которая абсолютно неэффективна, которая зашаталась и начала сыпаться только лишь из-за того, что Россия начала уменьшать количество дотаций.

Она даже их не прекратила, а просто уменьшила. Это еще раз говорит о качестве управления как самого Лукашенко, так и о качестве экономической модели, которую нам продвигают постоянно как народную и социалистическую, более справедливую в кавычках. Она не является ни первым, ни вторым, ни третьим», – заключил Безпалько.