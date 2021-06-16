16.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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Ради членства в НАТО Украине надо забыть о Крыме и Донбассе – украинский эксперт

Новости УкраиныЧтобы войти в состав стран НАТО, Украине надо отказаться от территориальных претензий на Крым...

Чтобы войти в состав стран НАТО, Украине надо отказаться от территориальных претензий на Крым и признать независимость Донбасса.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил завотделом трансатлантических исследований Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины Сергей Толстов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перспектива по членству в НАТО для Украины вроде как открыта, и  единственное уточнение, что если такая перспектива начнёт реализовываться, она начнёт осуществляться через ПДЧ в НАТО. Это тот путь, по которому прошли остальные страны, которые вошли в состав НАТО в последние годы.

Означает ли эта формулировка какие-то практические обещания, обязательства? Нет, потому что, по сути, внутренняя позиция среди европейских стран заключается в том, что нерешённость конфликта в Донбассе – это серьёзное препятствие, которое блокирует диалог  о перспективах членства Украины в НАТО. Ну а присоединение Крыма к России – это второе препятствие, поэтому Украина не может вступить в НАТО, если в её конституции записана Автономная Республика Крым», – сказал Толстов.

Исходя из вышесказанного, эксперт смоделировал ситуацию, в которой украинское стремление в НАТО может воплотиться.

«Очевидно, предполагается, что либо, когда Украина восстановит свою территориальную целостность, и вернёт в свой состав неподконтрольные территории Донбасса. Либо когда решение этих территорий будет происходить иначе, и Украина признает статус их непринадлежности к территории Украины.

Либо в обозримом будущем Украина откажется от претензий на территориальную принадлежность Крыма тогда может возникнуть такая ситуация», – рассуждает эксперт.


По его мнению, такое положение вещей абсолютно устраивает НАТО – и с оборонной, и с финансовой точки зрения.

«Без членства в НАТО 250-тысячный состав украинской армии рассматривается на Западе как потенциальный резерв НАТО. Поскольку у стран НАТО на Востоке мало войск и мало сил, то тут украинский военный контингент и украинский потенциал, он рассматривается как элемент защиты восточного фланга НАТО.

При этом без соответствующих экономических, финансовых издержек и даже без масштабного предоставления военной техники», – обосновал Толстов.

Выгодно ли это для европейского налогоплатильщика? Выгодно, тем более что речь идёт о существенном увеличении военных расходов для 10 государств, членов НАТО, утвержденном на этом саммите», – заключил Толстов.

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