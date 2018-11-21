Ради цивилизованного мира украинцам нужны шок и катастрофа – Зисельс

21.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Украинцы могут возмущаться высокими тарифами и ценами на газ, но таковы правила, принятые в “цивилизованном мире”.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, критикуемый украинскими евреями за сотрудничество с бандеровцами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, повышение тарифов на газ для населения не выведет украинцев на улицы.

“Мы не должны любить свою власть. Мы должны с ней взаимодействовать до тех пор, пока она прислушивается к голосу гражданского общества, с одной стороны, прислушиваться к голосу наших союзников на Западе, и отталкивается от восточного направления. До тех пор, пока власть хоть как-то этому следует, Майдана не будет. Он будет, когда кто-то, если найдутся такие “смельчаки”, потому что это самоубийство, попытается опять повернуть нас к России, – их сметет”, – сказал собеседник издания.

По его словам, повышение цены на газ “не может вызвать поворот истории”.

“Но если вспомнить, то в начале 90-х годов Прибалтийские страны и Польша сразу подняли цены до мировых, и это была просто катастрофа для людей пожилого возраста и пенсионеров. Потому что пенсии не могли отреагировать так быстро, и ресурсов не было, это был шок. А мы растянули это на тридцать лет. Это надо делать. Я понимаю, что люди недовольны: зарплаты низкие, пенсии низкие, платить нечем, но экономические законы к этому нас подталкивают. Все мы хотим быть частью цивилизованного мира, мы должны действовать в соответствии с этими правилами”, – заявил Зисельс.