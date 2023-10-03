«Ради денег нужен военный успех»: Корчинский требует форсировать Днепр

Чтобы обеспечить себе дальнейшее финансирование от США, Украине нужно показать какой-то весомый военный успех.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск украинский боевик, националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, в пользу Украины сыграл бы прорыв в неожиданном месте или «ужасное преступление», в котором можно было бы обвинить Россию.

«Очень неплохо бы, чтобы в эти 45 дней Украина показала какой-нибудь существенный успех или Путин показал какое-нибудь по-настоящему ужасное преступление. Какой-нибудь существенный успех – тяжело сказать, ведь это значит пролить очень много крови наших солдат. Или должно в чем-то повезти.

Это или форсирование Днепра, или существенный прорыв в неожиданном месте, или неожиданный прорыв именно в том месте, где все мы ожидаем, или еще что-нибудь. Это сильно помогло бы. И тут – тот случай, когда под политику нужно приспособить военную необходимость. Потому что война – это деньги, и если ради денег нужен военный успех, его нужно достичь», – заявил Корчинский.