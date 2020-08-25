Ради дешевого пиара украинцев «обогатили» на копейки

25.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Верховная рада Украины подняла минимальную зарплату в стране на 277 гривен. С 1 сентября украинцы должны получать минимум пяти тысяч гривен.

За соответствующее решение проголосовали 295 из 366 присутствующих депутатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поддержку законопроекта, внесенного президентом Украины Владимиром Зеленским удалось собрать благодаря членам его фракции «Слуга народа», подыграли власти также во фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и депутатских группах «За будущее» и «Доверие».

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, до конца года на это придется потратить четыре миллиарда гривен.

«Проектом предусмотрено поэтапное увеличение размера минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября на уровне пяти тысяч гривен [около 180 долларов]. При этом будет сохранено соотношение между размерами должностного оклада сотрудника 1-го тарифного разряда и минимальной зарплаты, который составил в текущем году 44,5%. Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в государственный бюджет на 20-й год предусмотрено увеличение затрат на четыре миллиарда гривен», – заявил Марченко.

Увеличение зарплаты накануне местных выборов в стране – это специальный ход власти для того, чтобы повысить рейтинг правящей партии «Слуга народа». Об этом с трибуны парламента заявил депутат Артур Герасимов.

«Зеленский собрал заседания для того, чтобы показательно увеличить «минималку» ради пиара перед местными выборами. В общем, увеличение минимальной зарплаты – это хорошо, но не забываем, что некомпетентная власть проела дыру в бюджете на триста миллиардов», – заявил Герасимов.

Политолог Андрей Смолий в своем блоге также обвинил президента Владимира Зеленского в пиаре и подчеркнул, что украинцы не почувствуют повышения зарплаты из-за роста инфляции.

«Зеленский и его «слуги» собираются поднять минималку на 277 грн, чтобы ее съела их же инфляция и масштабное падение экономики. И вчерашнее позорное действо, и сегодняшний дешевый пиар – призваны ради поднятия тонущего рейтинга «Слуги народа» перед местными выборами. «Хлеба и зрелища» – две составляющие цирка этих дней.

Одно – чтобы забить баки с телевизора и пропагандистских каналов, другое – чтобы в очередной раз рассказать о «конце эпохи бедности» при падении ВВП в 14%. Что же. Вперед. Только ни от одного, ни от другого, никто не обогатится. И страна не станет крепче и лучше. Но, не путайтесь под ногами. Цирк должен продолжаться. Не мешайте «слугам» строить свою, параллельную страну», – написал Смолий.