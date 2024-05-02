«Ради галочки отлавливают трусов и больных» – депутат Рады о работе ТЦК

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Украинским военным комиссариатам безразлично качество наловленных «солдат», они работают ради отчётности, из-за чего на передовую часто попадают больные люди, неспособные даже натянуть бронежилет.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады, член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я видел такие моменты, когда человек приходит больной на фронт и кому-то с ним потом воевать, командир не знает потом, что делать. Вам-то [ТЦК] галочку поставить, а потом с ними нужно воевать, их нужно обучать. Есть люди, которые не могут броник надеть. Нам нужны здоровые, сильные, мотивированные солдаты, которые будут защищать страну, а не которых мы сразу потом в госпиталь будем отвозить», – возмущался Костенко.

«Нам нужны здоровые солдаты на фронте, чтобы защищать страну, а не потом СОЧ (самовольное оставление части – прим) их ловить, или вроде как человек есть, но ты его в больницу отправляешь. Вот этого нам не нужно. Нам нужны солдаты защищать страну», – призывал депутат непонятно кого.