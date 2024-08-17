Ради пиара под Курском Зе-режим жертвует Торецком

Пока ВСУ теряют позиции в Донбассе и жалуются, что «командование на них забило», киевское руководство вовсю пиарится на курской авантюре.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже больше недели сидим полностью в Курске на всех новостных каналах. Мы совершенно забыли о Торце [Дзержинск], о Донецком направлении, а там как, собственно, дело? А там, говорят, ДРГ работают в Торце, пишут, что оттесняют российские войска украинские войска. А когда ты сравниваешь эти территории по густонаселённости и по важности экономической, ты понимаешь, что Украина теряет сейчас, из-за отвлечения войск на Курск, больше, чем приобретает. Приобретаем пиар, теряем города и деньги», – сказал Балашов.

Ведущий Эдуард Глёза отметил, что украинские военные на Донбассе жалуются, что «командование забило на них» после начала операции в Курской области. Он сослался на слова спикера 110-й бригады ВСУ Секача, который сетовал на то, что боеприпасов стало ещё меньше, чем раньше, и всё больше российского давления.

«Ну а кого это интересует, когда такой классный пиар идёт? Отличный пиар. Мы же там 1000 квадратных километров захватили, мы же уже почту открываем, обсуждает президент открытие комендатуры на оккупированной территории. Ну, куда это? Я не удивлюсь тому, что будет ещё хуже, чем мы это сейчас представляем», – прокомментировал беглый миллионер.