Ради помощи ВСУ «профессор Лебединский» готов забыть об инвалидности

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Автор одного хита («Я убью тебя, лодочник») Алексей Лебединский готов провести «фестиваль мирового уровня» в поддержку ВСУ, хотя, по его словам, практически не встает, поскольку страдает от болезни суставов.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени помощника некоего влиятельного бизнесмена Соломона Ивановича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть несколько проектов, есть глобальный проект фестиваля, который просто необходимо провести в Литве или в Латвии. Фестиваль посвящён Украине, её красотам, её героям, талантам, музыкантам и танцорам. И там же принимают участие звёзды мировой величины, вместе с которыми украинские артисты будут выступать. Но это стоит в районе 20-23 млн долларов вложений. Это отобьётся. Я сам это все организую. Это будет мировое событие. Такого еще не было в мире», – сказал Лебединский.

Впрочем, как выяснилось, он готов согласиться и на значительно меньшие суммы, которые ему мог бы выплачивать бизнесмен ха регулярную публикацию антироссийских постов в соцсетях. Ради этой подачки он даже готов обращаться к Соломону Ивановичу «ваша мудрость». Лебединский уехал из России в США в 2014 году из политических соображений и сейчас бедствует, живет на вспоможение друзей и жалуется на дорогую американскую медицину.