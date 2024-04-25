Ради помощи ВСУ «профессор Лебединский» готов забыть об инвалидности

Елена Острякова.  
25.04.2024 13:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 251
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Культура, Россия, Украина


Автор одного хита («Я убью тебя, лодочник») Алексей Лебединский готов провести «фестиваль мирового уровня» в поддержку ВСУ, хотя, по его словам, практически не встает, поскольку страдает от болезни суставов.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени помощника некоего влиятельного бизнесмена Соломона Ивановича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автор одного хита («Я убью тебя, лодочник») Алексей Лебединский готов провести «фестиваль мирового уровня»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Есть несколько проектов, есть глобальный проект фестиваля, который просто необходимо провести в Литве или в Латвии. Фестиваль посвящён Украине, её красотам, её героям, талантам, музыкантам и танцорам. И там же принимают участие звёзды мировой величины, вместе с которыми украинские артисты будут выступать. Но это стоит в районе 20-23 млн долларов вложений. Это отобьётся. Я сам это все организую. Это будет мировое событие. Такого еще не было в мире», – сказал Лебединский.

Впрочем, как выяснилось, он готов согласиться и на значительно меньшие суммы, которые ему мог бы выплачивать бизнесмен ха регулярную публикацию антироссийских постов в соцсетях. Ради этой подачки он даже готов обращаться к Соломону Ивановичу «ваша мудрость». Лебединский уехал из России в США в 2014 году из политических соображений и сейчас бедствует, живет на вспоможение друзей и жалуется на дорогую американскую медицину.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть