24.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Грузия, Общество, Политика, Украина
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Ради рейтинга Порошенко предложил переименовать Грузию

Теряющий рейтинги накануне парламентских выборов экс-президент Петр Порошенко решил воспользоваться российско-грузинским конфликтом для собственного политического пиара, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий призыв вместе с видеороликом Порошенко разместил у себя в Facebook.

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“Сейчас Москва хочет снова экономически ослабить Грузию, блокируя воздушное сообщение и наносит удар по туристической Грузии”, – написал он.

Порошенко призвал украинцев переориентироваться на отдых в Грузии, а саму Грузию – переименовать.

“Обращаюсь к правительству Украины и Министерству инфраструктуры с предложением предоставить в этот период скидку на аэронавигационные и аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина-Грузия-Украина. Авиакомпании могли бы снизить цены на билеты. Грузия пошла на то, чтобы изменить одну ключевую букву в названии Киева – потому что мы Киев, а не Киев. По моему мнению, МИД Украины должен начать переговоры об изменении официального названия Грузии на Сакартвело. Поддержать Сакартвело – означает поддержать Украину!”, – добавил Порошенко.

Ранее Порошенко в целях предвыборного пиара ед вместе с женой плов пластиковыми вилками из пластиковых тарелок. но был высмеян украинцами в соцсетях за популизм.

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