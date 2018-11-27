Ради трассы «Таврида» разрушают дома в селах под Судаком

27.11.2018

Взрывы в карьере Чокоташ в Судакском районе Крыма разрушают дома в близлежащих селах. Там добывают щебень для строительства трассы «Таврида».

Об этом пишут крымчане в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В Холодовке дома рушатся из-за взрывов на карьере, который расположенный менее 1 км от села и все приближается. Взрывают даже ночью, без предупреждения ! Дети вздрагивают и перепуганы ! Вся пыль и пороховые газы от взрывов идут на село ! Крупнотонажная техника движется по территории сел Грушевка и Холодовка; дают просадку старые дома, лопаются стены, дрожат стекла, разрушаются и так разбитые дороги!

Понизился уровень грунтовых вод : высохли родники, речки, ставки, обмелели колодцы ! Безбожно уничтожаются краснокнижные растения (можжевельник) Карьер движется в сторону поселка, пожирая первозданный природный ландшафт», – написал у себя в «Фейсбуке» Дмитрий Демчук.

По его словам, администрация Судака то пытается подкупить селян, то запугивает их.

«У холодовцев , с этим карьером, еще и средство к существованию забрали – лес! Работы – нет, до города автобус раз в день ходит, черта с два доберешься. Лес – давал грибы, ягоды, травы, отдых, сено заготавливали, пчелы нектар собирали, скот пасли. А теперь все – нет этого ничего; единственную дорогу в лес перекрыли не пускают, даже, когда не взрывают», – добавляет Демчук.

Страдают от взрывов и жители села Пасечное.

«В Пасечном взрывают в 300 метрах от домов. Приезжал Гоцанюк (вице-премьер Крыма — ред.). Сказал это нормально. Это новые технологии. Аксёнов обещал что взрывать не будут. Но, кто его, балабола слушает?», – пишет симферополец Илья Большедворов.

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма провело аукцион на право пользования участками недр местного значения в мае 2016 года. Тогда же на торги был выставлен Чокаташский участок площадью 0,395 кв.км.

Конкурс выиграла ООО «Крымская нерудная компания». Ее гендиректор Владимир Геранин заверял, что жители близлежащих сел не испытают неудобства от того, что камень магматических пород будет добываться буровзрывными работами с применением микровзрывов. Из добытых пород производят щебень, который используется при строительстве дорог.