«Ради вступления в НАТО»: Киев продолжит воевать, не оглядываясь на отказ в приглашении

Вадим Москаленко.  
02.07.2024 21:54
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока не хотят брать на себя какие-либо серьёзные обязательства перед Украиной, но Киев продолжит этого добиваться.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока не хотят брать на себя какие-либо серьёзные обязательства перед Украиной, но...

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«Мы же не могли доверять РФ, в силу того, что они развязали войну. Мы хотели опереться на мужественное плечо Атлантического блока и главных государств, которые его представляют. Но они сказали – друзья, извините, но нет. Оружия можем вам дать, можете там повоевать, но прямыми обязательствами ничего гарантировать не будем.

И до сегодняшнего дня в контексте возможного вступления Украины в НАТО партнёры придерживаются похожей точки зрения. Байден говорит, что натовизация Украины вообще не в их интересах. Статус главного партнёра вне НАТО нам тоже не предлагают. Вашингтонский саммит закончился заявлением, что «мы строим мост», это всё мы слышим уже 20 лет», – сказал Дубов.

«В этом контексте, учитывая заявление Владимира Александровича, что мы можем закончить войну без выхода на границы 1991 года, и отвоевать их позже. Но при условии, что нашу безопасность гарантируют западные страны, а тут речь идёт про вступление в НАТО, или про прямые военные гарантии главных стран НАТО, это позволяет сделать вывод, что будем воевать дальше, к сожалению. И решительно доказывать свою способность защищать свою территорию», – подытожил он.

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