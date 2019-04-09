Ради второго срока Порошенко готов пожертвовать своими военными
Сразу после оглашения результатов первого тура выборов президента Украины ВСУ усилили обстрелы позиций народных республик.
Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на представителей ДНР и ЛНР.
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“Стрельба идет каждый день. Порошенко нужна дестабилизация. Всё зависит от того, как у него пойдет избирательная кампания ко второму туру. Наиболее вероятна крупная провокация в жилых кварталах. Ведь сразу после выборов была обстреляна Горловка. ВСУ попали в три жилых дома, которые полностью сгорели. Фиксировалось попадание мин в детскую площадку. Поэтому провокации возможны в любом месте и на любом направлении”, — заявил изданию замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Похожего мнения придерживаются и в ЛНР.
“Достаточно посмотреть статистику. За последние несколько суток в цифрах выросло использование выпущенных в нашу сторону снарядов, мин, гранат. Число обстрелов зашкаливает за 100. По двум территориям за последние дни прилетело со стороны Украины более 400 боеприпасов”, – сказал советник главы ЛНР, официальный представитель республики в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник.
По его мнению, Киев вряд ли решится на контактный бой, но вполне способен использовать тяжелую артиллерию.
“Они могут спровоцировать как военные действия, так и техногенную катастрофу. Порошенко вполне может пожертвовать простыми людьми и украинскими военными ради сохранения власти, если у него появится хотя бы малейшая возможность для этого”, – предупреждает представитель ЛНР.
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