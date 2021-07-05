Ради второго срока Зеленский намерен отрезать Донбасс от Украины

05.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский озабочен только тем, как избраться на второй срок. Но для этого ему нужен мир в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Погребинского, при этом, если Зеленскому удастся стать президентом во второй раз, Украина не сможет вернуть Донбасс под свой контроль.

«Ему важно, чтобы был повод отрезать эту территорию и забыть про обстрелы, прекратить убийства людей. Ему важно не потому, что он такой гуманист и не хочет, чтобы люди погибали – он же неоднократно демонстрировал себя в противоположном смысле, но просто потому, что он и команда понимают, что если будут гибнуть люди по-прежнему, то шансов на переизбрание ноль», – считает эксперт.

«Если президент Зеленский, не дай бог, переизберется, то шансов вернуть Донбасс у нас нет никаких. А если он не переизберется и доживет на своей должности в течение этих двух лет оставшихся, то я не знаю – появится другой человек, который скажет: «Мы будем выполнять «Минские соглашения», мы согласны на автономию, лишь бы эта территория осталась Украиной. И мы так устроим нашу жизнь, что вернем этих людей… возвратим Донбасс на Украину, а Украину на Донбасс», – заявил Погребинский.