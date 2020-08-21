Ради вышиванок в Одессе забыли о карантине

21.08.2020, Одесса, Игорь Поляков

Одним можно, другим нет – несмотря на усиление карантина, в Одессе стартовал фестиваль вышиванки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С 17 июля в Одессе усиление карантинных норм, однако это никому не помешало провести фестиваль вышиванки, который стартовал сегодня, 21 августа.

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В отличие от 2 и 9 мая, когда правоохранители под предлогом карантина ограничивали проведение пророссийских акций в Одессе, контролируя дистанцию и соблюдение масочного режима, – на идеологически правильном празднике вышиванок полиции нет совсем.

К посетителям лишь иногда проходят волонтеры, которые избирательно меряют температуру ,а вот масочный режим не контролируется совсем.

Предвзятое отношение к одним и благосклонность к другим в Одессе уже стало нормой. К сожалению, это теперь далеко не тот русский город, который мы любим и помним.